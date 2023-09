La squadra di Arteta non vuole più fermarsi

L’Arsenal vuole compiere il grande passo in avanti e per farlo però non dovrà perdere contro la squadra di Iraola.

Probabili formazioni:

Bournemouth (4-2-3-1): Neto; Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Cook, Billing; Tavernier, Christie, Ouattara; Moore. Allenatore: Iraola

Formazione Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Vieira; Nelson, Nketiah, Jesus. Allenatore: Arteta

Dove vederla:

La gara delle 16.00 sarà trasmessa su Sky.