Bournemouth-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Ventunesimo turno di Premier League: Liverpool ospite del Bournemouth al Vitality Stadium, domenica alle 17.30. Reds, alla seconda vittoria consecutiva, chiamati a vincere per mantenere il primato in classifica, con due punti di vantaggio su Manchester City, Arsenal e Aston Villa. Il Bournemouth ha interrotto, nell’ultimo turno, un filotto di sette risultati utili di fila, a seguito della sconfitta arrivata sul campo del Tottenham. Il match sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BOURNEMOUTH (4-4-2): Neto; Aarons, Senesi, Zabarnyi, Kerkez; Brooks, Billing, Christie, Justin Kluivert; Ouattara, Solanke. All. Iraola.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Gomez, Van Dijk, Tsimikas; Szboszlai, Elliott, Gravenberch; Gakpo, Nunez, Luis Diaz. All. Klopp.