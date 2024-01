Calciomercato Juventus, contatti con l’ex Liverpool: l’ultima idea di Giuntoli

La Juventus sta valutando diversi profili per il centrocampo. Nelle ultime ore sono usciti i nomi di Ederson e Orel Mangala (cercato anche dal Napoli) ma Gianluca Di Marzio ha svelato un altro nome che piace alla Vecchia Signora. Stiamo parlando di Jordan Henderson che ha lasciato il Liverpool in estate per accasarsi all’Al-Ettifaq.

Giuntoli pensa ad Henderson

L’esperto giornalista di calciomercato ha riferito che la Juve vuole coniugare esigenze tecniche a un esborso economico ragionevole e capire se Kean andrà via o no. Giuntoli ha contattato il giocatore per valutare la sua disponibilità di un arrivo in prestito. L’ex Liverpool ha fatto sapere di voler lasciare l’Arabia Saudita ma ha chiesto ai bianconeri che gli venga proposto un contratto di un anno e mezzo e non solo sei mesi.