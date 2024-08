Bove alla Fiorentina, è fatta | Operazione da 11 milioni di euro

Edoardo Bove si trasferisce alla Fiorentina. Siamo ormai alle battute finali di un calciomercato esaustivo e molto interessante che ha regalato diversi colpi di mercato, dagli arrivi di Koopmeiners e Taremi fino ad arrivare a quelli di Lukaku, Morata, Retegui e Dovbyk.

Bove-Fiorentina, c’è l’ok del giocatore

E proprio il club giallorosso è scatenato nelle ultime ore visti gli arrivi di Saelemaekers e Konè aspettando l’arrivo di un difensore. Non ci sono solamente acquisti però, perchè il ds Ghisolfi ha ceduto alla Fiorentina Edoardo Bove, centrocampista che non ha trovato spazio nella scacchiera della Roma di De Rossi. L’operazione si è chiusa in prestito con diritto di riscatto, che secondo Alfredo Pedullà può diventare obbligo in base a determinate condizioni.