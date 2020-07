Boxe, UFFICIALE: Mike Tyson torna sul ring il 12 settembre

Il 54enne sfiderà Roy Jones in un match esibizione di otto round a Los Angeles

Mike Tyson aveva già lasciato intendere di voler ritornare sul ring già qualche mese fa, postando un filmato sul suo profilo Instagram, dove lo si vedeva durante una seduta d’allenamento con il suo coach. Alla fine del filmato rivolgendosi alla telecamera grida il suo obiettivo: “I’m back”. Mostrando così al mondo, quanto l’ex campione dei pesi massimi non aveva di certo perso lo smalto, impressionando addirittura il suo stesso allenatore: “Impressionante, ha velocità e potenza di un ventunenne”.

Tyson non combatte dal 2005 quando perse al sesto round contro Kevin McBride. Lo scorso mese gli era stata proposta la bellezza di un milione di dollari, per affrontare il pugile statunitense Juiseppe Angelo Cusumano, ma l’ex campione aveva rifiutato. Poi le voci sul possibile incontro con l’ex campione Holyfield, e di questi giorni anche la notizia che Martin Scorsese girerà la sua biopic con Jamie Foxx come protagonista.

L’annuncio ufficiale del suo ritorno è arrivato dal sito della Only Leggends League, creato dallo stesso ‘Iron Mike’: “Mike Tyson torna sul ring a 54 anni”. Il campione di boxe sfiderà il prossimo 12 settembre Roy Jones Jr (51 anni) in un exhibition match, un incontro con otto round in California. L’incontro sarà disponibile sulla piattaforma online Thriller.