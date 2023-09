Braga-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Prima sfida della fase a gironi della UEFA Champions League per i campioni d’Italia in carica. Il Napoli, non in momento brillante, data la sconfitta subito contro la Lazio e il solo pareggio ottenuto contro il Genoa, sfida il Braga. La formazione partenopea punta ad avviare il percorso europeo nel modo giusto. Gli ospiti sono approdati alla fase a gironi superando i greci del Panatinaikos nella doppia sfida. Il match, in programma questa sera alle 21 a Braga, sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport (252), e in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Olivera, Marin; Vitor Carvalho, Al-Musrati; Ricardo Horta, Pizzi, Bruma; Abel Ruiz. All. Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.