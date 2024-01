Brambati: “Milik? Ad Allegri non è piaciuto il comportamento di Yildiz” | Contro l’Inter tornerà però dal 1′

E’ questo il commento fatto a TMW Radio di Massimo Brambati, procuratore ed ex calciatore dopo l’assenza dal 1′ minuto di Yildiz contro l’Empoli, gara terminata in pareggio con i bianconeri che hanno perso due punti in ottica Scudetto.

Brambati: “Yildiz e Rugani scelte sbagliate”

Come commenta le scelte di formazione ieri di Allegri?

“Se dici che è finita 0-0 e Milik la gioca tutta non toccando palla capisco le critiche, ma è durato neanche 18′ la sua partita. Ma un errore di Allegri c’è. Non capisco perché ha schierato Alex Sandro e non Rugani. Manchi di rispetto a Rugani, perché per due mesi ha sostituito Danilo in maniera impeccabile. Ma la mossa sbagliata è quella di essere in vantaggio e di non far entrare Rugani per mettersi dietro a quattro. Non ha fatto la classica mossa alla Allegri. Con quella mossa era difficile farti gol. Yildiz? Mi sono informato: pare che non siano piaciuti alcuni atteggiamenti del giocatore. Sia Allegri che Szczęsny dicono che deve stare con i piedi per terra. Forse Allegri ha percepito un po’ di distrazione del ragazzo. Voleva dare una lezione al ragazzo, poi pensa che con l’Empoli poteva comunque portarla a casa e invece ha sbagliato”.