Calciomercato Juventus, non solo Szczesny: pronti altri due rinnovi

Oltre al portiere polacco, la Juventus ha intenzione di blindare altri due giocatori secondo TuttoSport. In casa bianconera sono già arrivati dei rinnovi importanti in questo ultimo periodo, ma dopo questi è pronto anche quello di Wojciech Szczesny: in scadenza nel 2025 con uno stipendio da 6,5 milioni a stagione, il portiere rinnoverà abbassandosi l’ingaggio a 4,5 o 5 milioni visto l’attuale momento che sta vivendo il calcio italiano.

Pronti anche i rinnovi di Kean e Rugani

Per il portiere se ne riparlerà a marzo, ma per Kean i discorsi inerenti al prolungamento potrebbero iniziare prima. L’attaccante è in scadenza nel 2025 e andrà a rinnovare fino al 2027 o 2028. Destinato a rimanere in bianconero c’è pure Daniele Rugani, il difensore si abbasserà anche lui lo stipendio per rimanere almeno fino al 2026.