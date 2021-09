Brasile-Argentina viene fermata, quattro argentini non hanno rispettato l’isolamento, le autorità bloccano la partita per allontanarli

Era da poco iniziata la partita valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, ad affrontarsi le due rivali storiche del girone sudamericano: Brasile e Argentina. Dopo appena 5 minuti, il gioco è stato interrotto dall’Anvisa (autorità nazionale brasiliana) poiché quattro giocatori dell’Albiceleste non avrebbero rispettato l’isolamento e le misure anti-Covid. Così Romero, Lo Celso, Buendìa ed Emiliano Martinez sono stati allontanati dal campo, l’Argentina è rientrata negli spogliatoi in attesa di ulteriori indicazioni.