Brasile-Bolivia, le ultimissime sulle formazioni

Il Brasile sfida la Bolivia nella prima gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Verdeoro in campo con il 4-2-3-1 con: Allison tra i pali; Danilo, Marquinhos, Ibañez e Renan Lodi in difesa; Casemiro con Bruno Guimarães in mezzo al campo; Rodygo, Martinelli e Neymar dietro all’unica punta Richarlison per completare il reparto offensivo.

Le probabili formazioni:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Ibañez, Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães; Rodrygo, Neymar, Martinelli; Richarlison. Ct. Fernando Diniz

BOLIVIA (3-5-2): Viscarra; Suarez, Quinteros, Jusino; Di. Bejarano, Villamil, Ursino, Abrego, Fernandez; Arrascaita, Marcelo Moreno. Ct. Costas