Brentford – Arsenal, le ultimissime sulle formazioni

Prima del 2025 per i Gunners, impegnati sul campo del Brentford. Difesa a quattro per Arteta, che si affida Saliba e Gabriel al centro, supportati da Timber e Lewis-Skelly. In mezzo al campo Ødegaard con Partey e Rice. In avanti il tridente composto da Martinelli, Havertz e Trossard.

Brentford – Arsenal, le probabili formazioni:

BRENTFORD (4-2-3-1): Flekken; Roerslev, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Janelt, Norgaard; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa. All. Frank.

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Ødegaard, Partey, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard. All. Arteta.