Brentford-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla

Punti preziosi in ballo per il Manchester United. Red Devils a caccia di una vittoria per inseguire un posto in Europa, momentaneamente distante sei punti. La formazione di ten Hag ha vinto l’ultima gara di campionato contro l’Everton e i quarti di FA Cup contro il Liverpool. Di fronte, il Brentford, quindicesimo, in piena zona salvezza. Il match, in programma sabato alle 21, verrà trasmesso su Sky Sport Arena; in streaming su Sky Go e Now.

Brentford-Manchester United, le probabili formazioni:

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Jorgensen, Ajer, Collins; Rasmussen, Onyeka, Jensen, Janelt, Lewis-Potter; Toney, Wissa. All. Frank.

MANCHESTER UNITED (4-2-4): Onana; Diogo Dalot, Evans, Varane, Lindelöf; Mainoo, Casemiro; Garnacho, Rashford, McTominay, Bruno Fernandes. All. ten Hag.