FA Cup: Manchester United-Liverpool, le ultimissime sulle formazioni

In palio la semifinale di FA Cup. Il Liverpool di Klopp affronta il Manchester United di ten Hag, questo pomeriggio alle 16.30 a Old Trafford. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Manchester United-Liverpool, le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Evans, Mainoo; Lindelof, Casemiro; McTominay, Bruno Fernandes, Ferreyra; Rashford. All. Ten Hag.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Quansah, van Dijk, Gomez; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Elliott, Nunez, Luis Diaz. All. Klopp.