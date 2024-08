Brescia-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Questa sera alle ore 20,30 al Rigamonti di Brescia scendono in campo Brescia e Palermo, per la gara valida per la 1^ giornata del campionato di Serie B. Il Brescia scende in campo con la formazione tipo, in attesa di nuovi rinforzi, mentre Dionisi deve rinunciare a Lucioni.

Le probabili formazioni

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Olzer, Galazzi; Borrelli.

PALERMO (4-3-3): Gomis; Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Lund; Blin, Gomes, Ranocchia; Insigne, Brunori, Di Francesco.

DOVE VEDERLA IN TV

Brescia-Palermo andrà in onda in chiaro su DAZN.