Esordio assoluto per il Brighton in una competizione europea. De Zerbi lancia Ansu Fati dal 1′, in panchina Adingra e Welbeck, quest’ultimo sostituito da Ferguson. Confermato il duo di centrocampo Dahoud e Gross.

Le probabili formazioni:

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, van Hecke, Dunk, Lamptey; Dahoud, Gross; Ansu Fati, Lallana, Mitoma; Ferguson. All. De Zerbi

AEK ATENE (4-3-1-2): Syankovic; Rota, Vida, Moukoudi, Mohammadi; Eliasson, Szymanski, Zuber; Jonsson; Araujo, Ponce. All. Almeyda