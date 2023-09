Brighton & Hove Albion-AEK Atene, probabili formazioni e dove vederla

Comincia il cammino europeo del Brighton & Hove Albion. La formazione guidata da De Zerbi sfida l’AEK Atene nel gruppo B di Europa League, stesso di Ajax e Olympique Marsiglia. Straordinaria partenza per gli inglesi in campionato con quattro vittorie in cinque gare disputate, l’ultima vinta per 1-3 contro il Manchester United a Old Trafford. Il match sarà visibile su DAZN, SKY Sport Arena e SKY Sport (253), e in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, van Hecke, Dunk, Lamptey; Dahoud, Gross; Adingra, Joao Pedro, Ansu Fati; Ferguson.ù

AEK ATENE (4-4-2): Stankovic; Rota, Mitoglou, Moukoudi, Mohammadi; Eliasson, Szymanski, Jonsson, Amrabat; Araujo, Ponce.