Brighton & Hove Albion-Luton Town, le ultimissime sulle formazioni

Esordio in campionato per il Brighton di De Zerbi contro il neo promosso Luton Town. Il tecnico ex Sassuolo sceglie il 4-5-1 con: Steele tra i pali: Gross, Webster, Dunk e Estupian in difesa, centrocampo affidato al trio Gilmour-Dahoud-Joao Pedro, supportati da Mitoma e March sulle corsie laterali, in avanti l’unica punta Danny Welbeck.

Le probabili formazioni:

Brighton & Hove Albion (4-5-1): Steele; Gross, Webster, Dunk, Estupinan; Gilmour, Dahoud; March, Joao Pedro, Mitoma; Welbeck. All. Roberto De Zerbi.