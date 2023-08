Brighton & Hove Albion-Luton Town, probabili formazioni e dove vederla

De Zerbi sfida il neo promosso Luton Town

Ritorna la Premier League. Il Brighton sfida il neo promosso Luton Town nella prima giornata di campionato. Il Brighton di De Zerbi, dopo la storica qualificazione alla UEFA Europa League, vuole continuare a stupire e ad alimentare le proprie ambizioni. Il Luton Town, promosso in Premier dopo uno straordinario play-off, vorrà sorprendere a 31 anni dall’ultima volta nella massima serie (l’ultima apparizione è nella First Division, non ancora Premier League). Il match, in programma oggi alle 16 al Falmer Stadium di Brighton, sarà visibile su Sky Calcio e Sky Sport Summer, e in streaming su Now e Sky Go.