Queste le probabili scelte di De Zerbi e Postecoglou a poche ore dalla grande sfida di Premier League. Confermati i due schieramenti con Son e Ferguson che proveranno a far quella giocata in più per far vincere il match ad una delle due squadre.

Le probabili formazioni:

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Hinshelwood, van Hecke, Dunk, Igor; Baleba, Gilmour; Adingra, Gross, Buonanotte; Ferguson. All. De Zerbi.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, Davies, Udogie; Skipp, Sarr; Johnson, Kulusevski, Son; Richarlison. All. Postecoglou.