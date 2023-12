Tottenham-Everton, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il match tra Tottenham e Everton, previsto per sabato 23 dicembre 2023 alle 15:00 (UK), si preannuncia come uno scontro di grande interesse in Premier League. Il Tottenham, guidato da Ange Postecoglu, arriva a questa partita in ottima forma, puntando a rimanere in corsa per le prime posizioni in classifica, dall’altro lato i Toffees arrivano da 4 vittorie consecutive. Tottenham-Everton, Comparazione Quote Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Tottenham è favorito per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.75 su snai e 1.80 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 4.25 mentre una vittoria dell’Everton (segno 2) si trova anche quota 4.10. Ecco la comparazione quote di Tottenham e Everton dei bookmakers:

Snai : Tottenham (1): 1.75 Pareggio (X): 4.25 Everton (2): 4.00

: Gol Gol : Tottenham (1): 1.70 Pareggio (X): 4.30 Everton (2): 4.10

: Sportbet : Tottenham (1): 1.80 Pareggio (X): 4.35 Everton (2): 4.05

Momento Tottenham

Il Tottenham, sotto la guida di Ange Postecoglou, sta cercando di uscire da un periodo difficile e ha recentemente mostrato segnali di ripresa. Dopo aver affrontato quattro sconfitte in cinque partite, i Lilywhites hanno ottenuto due vittorie consecutive, un miglioramento significativo rispetto alle prestazioni iniziali. Questo ritrovato slancio li ha portati al quinto posto in classifica, mantenendoli in piena corsa per un posto in Champions League. Tuttavia, il Tottenham deve affrontare diverse sfide in termini di assenze. Sia Destiny Udogie che Yves Bissouma sono indisponibili; Inoltre, Giovani Lo Celso è l’ultimo giocatore ad aggiungersi alla lista degli infortunati, avendo subito un piccolo problema durante l’allenamento. Altre assenze includono James Maddison, Micky van de Ven, Eric Dier, Ivan Perisic, Manor Solomon, Rodrigo Bentancur, Ryan Sessegnon, Alfie Whiteman e Ashley Phillips.

Momento Everton

L’Everton di Sean Dyche sta vivendo un periodo di forma positiva, avendo vinto quattro partite consecutive in Premier League, mantenendo la porta inviolata in tutte queste vittorie. Nonostante la recente sconfitta ai rigori contro il Fulham in EFL Cup, l’Everton si trova fuori dalla zona retrocessione e cerca di continuare la sua risalita in classifica. Per questa partita, l’Everton sarà privo di giocatori chiave come Ashley Young e Abdoulaye Doucoure per infortunio, mentre Seamus Coleman è in dubbio. Dele Alli rimarrà fuori per infortunio, mentre Vitaliy Mykolenko è disponibile per il match.

Tottenham-Everton, analisi finale e consigli