Buffalo Bills @ Kansas City Chiefs: preview

Questa sera i Kansas City Chiefs tornano in campo per il Divisional Round AFC. Dopo una vittoria perfetta sugli Steelers la scorsa settimana (42-21), Kansas City affronteranno i Buffalo Bills, una squadra che ha superato i New England Patriots, mettendo a segno 47 punti e limitando gli uomini di Bill Belichick a soli 17 punti. Questa sarà una rivincita della partita dell’anno scorso e speriamo che i Kansas City Chiefs riportino a casa un successo.

I Bills e i Chiefs si sono incontrati quattro volte nella postseason e, al momento, il record vede le due squadre pari con due vittorie a testa. Alcuni considerano questo il “vero” Championship Game AFC e potrebbe essere non esser lontano dalla realtà.

La scorsa settimana, Josh Allen ha avuto più touchdown pass che incompleti. Come Allen, Patrick Mahomes ha lanciato cinque touchdown con 404 yard, entrambi i quarterback sembravano inarrestabili e piuttosto impressionanti. Chi avrà la meglio stasera? La difesa dovrà tenere d’occhio Josh Allen e non lasciarlo prendere troppa confidenza in se stesso e nei suoi plays.

Per i Buffalo Bills, non porter disporre del cornerback Tre’Davious White potrebbe essere un problema, poiché potrebbe essere utile per rallentare Patrick Mahomes. Inoltre, coprire Tyreek Hill potrebbe essere un po’ più complicato per i Bills. Kansas City ha bisogno di sfruttare questo grande buco nella sua difesa di Buffalo per aggiungere più velocità e profondità al gioco offensivo. Una cosa è anche dover tenere il passo con la rapidità di Hill e Hardman per quattro quarti, ma c’è di più perché Byron Pringle è una quarta opzione pericolosa che con cinque touchdown in ricezione questa stagione vorrà dire la sua anche in questa partita. La difesa dei Bills sarà sicuramente chiamata agli straordinari.

In week 5, Buffalo ha ottenuto una grande vittoria contro Kansas City e forzando quattro fumbles (tre da Mahomes) incluso una sanguinosa pick-6 di Micah Hyde che ha sigillato la vittoria. I Bills hanno una Defense da record: la difesa totale n. 1 della NFL, Difesa per punti concessi n. 1 e migliore Difesa dal terzo down della scorsa stagione. Questa è una grande sfida per Showtime e Co. Mahomes, tuttavia, ora è un giocatore diverso, i Chiefs sono diversi. Ha avuto un inizio di stagione molto difficile, ma l’attacco è migliorato molto a metà stagione. Il QB dei Chiefs ha giocato 16 partite in carriera contro squadre che hanno concluso la stagione tra le prime cinque nella difesa della NFL ed è 15-1 in quelle competizioni. Ed è molto più fiducioso ora rispetto a week 5.

Anche il lockerroom dei running back potrebbe avere un ruolo significativo in questa partita. Jerick McKinnon è stata una rivelazione per i Chiefs la scorsa settimana, avendo brillato in campo e segnando un touchdown. Potrebbe essere una dimensione in più per il pericoloso attacco dei Chiefs, un pezzo in più del puzzle e anche il solito titolare dell’RB Clyde Edwards-Helaire dovrebbe tornare questa settimana. I Chiefs hanno totalizzato più di 100 yard in sette partite consecutive di post-season, la seconda serie di vittorie consecutive più lunga nella NFL. Mahomes e Allen tendono a fare grandi passaggi, ma l’attacco frettoloso potrebbe essere l’elemento sorpresa di questo Divisional Game.

Questa è una lotta per il titolo dei Pesi Massimi nel fine settimana del Divisional Round. Mahomes mantiene il vantaggio in QB, anche se Allen ha giocato meglio negli ultimi tempi. Ma i Bills sembrano essere i preferiti da molti osservatori. Tuttavia, la partita si giocherà in casa, all’Arrowhead, e questi Chiefs stanno giocando. Sarà molto difficile impedire ai Chiefs di andare verso un terzo Superbowl, ma non sottovalutiamo la squadra dell’AFC East.