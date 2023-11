Fischio d’inizio al Gewiss Stadium. Al 22′, l’Atalanta sfiora il vantaggio con un’ottima testata di Kolasinac, ma Gollini risponde con una parata decisiva. Momento cruciale al 34′: i partenopei vanno a segno con Rrahmani, ma il gol del centrale difensivo è annullato per fuorigioco. Poco dopo, al 36′ preoccupazione per il Napoli quando Oliveria è costretto ad uscire per un infortunio al ginocchio. Al 44′, il Napoli colpisce con Kvaratskhelia che segna con un’impeccabile incornata su assist di Di Lorenzo, e fa 0-1, questa volta il gol è valido. Al minuto 46′ l’Atalanta tenta la reazione con Koopmeiners, ma Gollini è ancora una volta decisivo.

Il Napoli torna alla vittoria a Bergamo

Sulle battute finali del primo tempo, il Napoli cerca il raddoppio con una serie di occasioni capitate sul destro di Piotr Zielinski prima e Matteo Politano poi, ma non riesce a concretizzare. In apertura del secondo tempo, al 53′, l’Atalanta trova il pareggio: Lookman, con un colpo di testa su assist di Hateboer, fa 1-1. Al 68′ minuto, l’Atalanta pensa di aver trovato il vantaggio con Pasalic, ma il gol viene annullato. Al 79° minuto, un errore clamoroso della difesa dell’Atalanta regala al Napoli il gol del vantaggio, con Elmas che sfrutta l’occasione per segnare, ed è 1-2! Cala il sipario a Bergamo, il Napoli di Mazzarri sbanca il Gewiss Stadium e aggancia momentaneamente il terzo posto a meno 5 dalla Juventus e meno 7 dall’Inter di Inzaghi.

Atalanta-Napoli, risultato e tabellino

Risultato: 1-2

Marcatori: 44′ Khvicha Kvaratskhelia, 53′ Lookman, 79′ Elmas

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (dal 76′ st Bonfanti); Zappacosta (dal 33′ pt Hateboer), Ederson, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman (dal 84′ Scamacca), De Ketelaere (dal 83′ Muriel). Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Musso, Rossi, Holm, Muriel, Zortea, Ruggeri, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Miranchuk, Scamacca.