Burnley-Manchester United, probabili formazioni e dove vederla

Terribile partenza per lo United in campionato, reduce anche dalla sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco. Formazione di Ten Hag chiamata a cambiare marcia e ritrovare la vittoria, che manca dallo scorso 26 agosto contro il Nottingham Forest. L’avversario, questa sera alle 21, è tutt’altro che proibitivo: il Burnley si trova al penultimo posto in classifica ed ha ottenuto un solo punto in quattro gare disputate. Il match sarà visibile su Sky Sport Max e Sky Sport (canale 257), e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BURNLEY (4-4-2): Trafford; Al-Dakhil, Beyer, Taylor, Roberts; Gudmundsson, Cullen, Brownhill, Koleosho; Amdouni, Foster. All. Kompany

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Lindelof, Martinez, Reguillon; Casemiro, Eriksen; Pellistri, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. All. ten Hag