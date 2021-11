Cagliari Atalanta : probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La squadra di Gasperini cerca una vittoria dopo i pareggi in extremis con United e Lazio.

Vincere per una delle due squadre vorrebbe dire uscire dalle difficoltà. Chi ci arriva meglio è l’Atalanta di Gasperini che però non vive un periodo brillantissimo visto che arriva dal doppio pareggio contro Lazio e Manchester United.

Mazzarri invece ha altri problemi visto che il Cagliari è ultimo in classifica e in questo campionato ha collezionato solamente una sola vittoria. Diversi i problemi di formazione per l’allenatore toscano.

LEGGI ANCHE:

Le probabili formazioni di Cagliari – Atalanta

Entrambe le formazioni dovranno rinunciare a diversi dei suoi giocatori. Mazzarri non avrà Keita Balde, Dalbert, Walukiewicz e Ceter, oltre ai lungodegenti Ladinetti e Rog. Da valutare Ceppitelli.

Gasperini invece si affida al suo solito schieramento con l’allenatore che recupera Djimsiti ma che dovrà rinunciare ancora a Pessina, Gosens e Hateboer.

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Bellanova, Godin, Carboni, Lykogiannnis; Nandez, Marin, Strootman, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata.

Cagliari Atalanta, i precedenti del match:

I numeri dicono che i rossoblù sono in netto vantaggio per quel che riguarda le gare in Sardegna nella massima serie. Su 27 gare disputate, il Cagliari ne ha vinte 14, pareggiate 7 e perse 6.

Cagliari Atalanta, dove vederla:

L’anticipo serale Cagliari-Atalanta verrà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La gara di domani sera sarà trasmessa anche sui canali 201,202 e 251 di Sky Sport.