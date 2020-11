Cagliari, Cragno: nessuno come lui in Serie A

Il portiere del Cagliari, nelle prime sette giornate di Serie A, primeggia per il maggior numero di parate

E’ Alessio Cragno il portiere del massimo campionato italiano ad aver effettuato più parate. In sette giornate sono stati ben 35 i suoi interventi, nessuno in Serie A è riuscito finora a fare meglio. Nei 90’ il classe 1994 ha una media 4.68 parate, anche in questo caso l’estremo difensore sardo primeggia. Inoltre, dai dati forniti da Wyscout, risulta essere anche il portiere con più tiri subiti (50). L’italiano ha incassato finora 15 reti e in una sola occasione è riuscito a tenere la propria porta inviolata.

La top 5 dei portieri che finora hanno effettutato il maggior numero di parate:

1) Alessio Cragno, Cagliari: 35

2) Luigi Sepe, Parma: 30

3) Andrea Consigli, Sassuolo: 29

4) Marco Silvestri, Verona: 26

5) Lorenzo Montipò, Benevento: 24