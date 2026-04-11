Cagliari-Cremonese 1-0: vittoria salvezza per i sardi, il gol-vittoria è di Sebastiano Esposito

Alla Unipol Domus è appena terminato il match Cagliari-Cremonese. La sfida di Cagliari, valida per la 32esima giornata di Serie A Tim, finita con il risultato di 1-0. In gol Sebastiano Esposito al 63esimo. Il Cagliari con la vittoria di oggi si piazza al 15esimo posto in classifica con 33 punti, mentre la Cremonese è 17esima con 27 punti.

Cagliari-Cremonese, il tabellino

Il primo tempo è terminato 0 a 0. Nei primi 45 minuti di gioca la squadra di casa si impone fin dai primi minuti, tant’è che dopo appena 3 minuti cerca lo specchio della porta con Marco Palestra. La Cremonese non si lascia intimidire e nel tempo cresce, si fa pericolosa in due occasioni, andando vicina al gol del vantaggio. Molto attenti Baschirotto e compagni in fase difensiva. Al termine della prima frazione di gioco l’arbitro manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Il secondo tempo vede i sardi spingere per cercare il doppio vantaggio e chiudere la partita quando prima. Nessuna occasione riesce a concludersi con la gioia del gol. Una Cremonese poco creativa non riesce mai ad essere eccessivamente pericolosa. Match che finisce così 1-0 per i padroni di casa.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile – Palestra, Mina, Juan Rodríguez (88′, Dossena), Obert – Deiola, Gaetano, Mazzitelli (31′, Adopo) – Esposito (88′, Belotti), Folorunsho (61′, Pedro) – Borrelli (61′, Mendy). Allenatore: Fabio Pisacane.

CREMONESE (4-4-2): Audero – Terracciano (73′, Barbieri), Baschirotto, Luperto, Pezzella – Floriani (68′, Sanabria), Mussolini, Grassi, Bondo (78′, Djuric), Vandeputte (68′, Payero) – Okereke (80′, Zerbin), Bonazzoli. Allenatore: Marco Giampaolo.

Reti: 63′, Sebastiano Esposito (C).

Ammoniti: 4′, Terracciano (C); 62′, Adopo (C).

Espulsi: –