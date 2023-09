Cagliari e Udinese non si fanno male | All’Unipol Domus è solo 0-0

Un punto a testa per le due squadre

Nel match delle 12,30 Cagliari e Udinese non si fanno male visto che le squadre guadagnano un punto ciascuno nonostante un match dalle poche emozioni. Non brillano le due coppie d’attacco anche se sia Sottil che Ranieri guadagnano un buon punto in chiave salvezza.

TABELLINO:

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos (dal 33′ st Obert); Zappa (dal 33′ st Nandez), Deiola, Prati (dal 33′ st Di Pardo), Makoumbou, Augello (dal 21′ st Azzi); Pavoletti (dal 15′ st Shomurodov), Luvumbo. A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga, Mancosu, Nandez, Viola, Orostanio, Jankto, Sulemana, Obert, Azzi, Shomurodov, Di Pardo. Allenatore: Ranieri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele (dal 38′ pt Ebosse dal 26′ st Ferreira); Festy, Samardzic, Walace, Lovric (dal 26′ st Payero), Kamara; Thauvin (dal 37′ st Pereyra), Lucca. A disposizione: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Success, Quina, Ferreira, Akè, Camara, Ebosse, Kristensen, Payero, Zemura, Pereyra, Pafundi. Allenatore: Sottil

Reti: –

Ammonizioni: Makoumbou, Thauvin, Wieteska

Espulso al 50′ st Wieteska per doppia ammonizione

Recupero: 5 minuti nel primo tempo, 6 minuti nella ripresa