Cagliari – Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

Cagliari – Fiorentina, posticipata per la morte di Papa Francesco, si giocherà mercoledì 23 aprile alle 18:30. Nel trentatreesimo turno di Serie A, Nicola non potrà contare su Deiola squalificato, ma ritrova Luperto accanto a Mina in difesa; in avanti favorito Luvumbo accanto a piccoli. Palladino potrebbe proporre Gosens dal primo minuto, mentre in difesa Pongracic, Marì e Ranieri dovrebbero essere i prescelti dal primo minuto. Uno tra Kean e Gudmundsson potrebbe riposare e lasciare spazio a Beltran. La partita verrà trasmessa su DAZN.

Cagliari – Fiorentina, le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Prati, Adopo; Viola; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

FIORENTINA (3-5-2): de Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.