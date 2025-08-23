La Serie A 2025/26 prosegue domenica 24 agosto con Cagliari–Fiorentina, in programma alle 18:30 all’Unipol Domus. I viola arrivano con entusiasmo dopo il netto 3-0 rifilato al Polissya nei playoff di Conference League e Pioli non fa esperimenti: in avanti parte subito Edin Džeko, preferito al neo arrivato Piccoli che deve ancora inserirsi nei meccanismi della squadra. Accanto al bosniaco ci sarà Kean, con Gudmundsson pronto ad agire alle loro spalle.
Il Cagliari, guidato da Pisacane, risponde con novità interessanti: subito titolare Sebastiano Esposito, arrivato dall’Inter per rafforzare il reparto offensivo, al fianco di Luvumbo, scelto al posto di Kilicsoy. Per il turco servirà ancora tempo, come confermato dallo stesso tecnico rossoblù, che punta a gestirne con cautela l’inserimento. Una sfida che promette intensità e curiosità per i tanti volti nuovi in campo.
Cagliari-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Deiola, Mina, Obert; Zappa, Adopo, Prati, Folorunsho, Idrissi; S. Esposito, Luvumbo. Allenatore: Pisacane.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Luperto, Radunovic.
FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. Allenatore: Pioli.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Nessuno
La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN domenica 24 agosto alle 18:30.