Cagliari – Inter, Chivu a caccia di certezze | Le probabili formazioni

L’Inter fa visita al Cagliari, il tecnico Chivu a caccia di certezze. Un’Inter bella, ma spesso poco concreta in zona gol. Squadra più cinica e determinata in zona gol, questo l’obiettivo dell’allenatore romeno. Sfida nella sfida quella tra i fratelli Esposito.
Cagliari – Inter, le formazioni
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; S. Esposito, Adopo; Belotti. All. Pisacane
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu