Cagliari – Inter, le ultimissime sulle formazioni

Inter in scena a Cagliari, nerazzurri in campo con 3-5-2. Difesa con Bisseck, de Vrij e Bastoni. In mezzo al campo nell’Inter Çalhanoğlu coadiuvato da Barella e Mkhitaryan, sostenuti da Dumfries e Dimarco sulle fasce. In avanti Inter con Lautaro Martinez e Thuram. Nel Cagliari c’è Piccoli, supportato da Viola. A centrocampo Makoumbou con Adopo e Deiola.

CAGLIARI (3-5-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Viola: Piccoli. All. Nicola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.