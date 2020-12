Cagliari Inter, risultato, tabellino e highlights (1-3) | VIDEO

Tutto quello che è successo tra Cagliari e Inter, risultato, tabellino e highlights

Cagliari Inter

L’Inter ha battuto in trasferta il Cagliari 3-1 nell’anticipo delle 12.30 dell’undicesima giornata di Serie A. Successo in rimonta per i nerazzurri. I padroni di casa si portano in vantaggio nel primo tempo con Sottil (42′). Nella ripresa, pareggio di Barella (77′) e sorpasso firmato da D’Ambrosio (84′). Nel finale, in pieno recupero, Inter a segno anche con Lukaku (94′).

Cagliari Inter 1-3 tabellino e highlights

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò (68′ Klavan), Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Zappa, Joao Pedro, Sottil (68′ Nandez); Pavoletti (75′ Cerri).

A disposizione: Aresti, Vicario; Ceppitelli, Pinna, Pisacane; Caligara, Oliva; Simeone, Tramoni.

Allenatore: Di Francesco.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (72′ L. Martinez); Darmian (58′ Young), Barella, Brozovic, Eriksen (58′ Sensi), Perisic (46′ Hakimi); Lukaku, Sanchez.

A disposizione: Padelli, Radu; D’Ambrosio, Kolarov, Ranocchia; Gagliardini.

Allenatore: Conte.

MARCATORI: 41′ Sottil (C), 77′ Barella (I). D’ambrosio 84′.

AMMONITI: 10′ Faragò (C), 16′ Darmian (I).

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.