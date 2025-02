Le scelte degli allenatori per il posticipo della Serie A

Ancora poche ore e sarà Cagliari – Lazio, la sfida che chiuderà la giornata della Serie A, un match con tre punti pesanti in palio, per la salvezza e per l’Europa.

Cagliari – Lazio, le formazioni

Probabile formazione Cagliari: Caprile; Zappa; Mina; Luperto; Obert; Zortea; Deiola; Marin; Felici; Gaetano; Piccoli.

Probabile formazione Lazio: Provedel; Marusic; Romagnoli; Gila; Hysaj; Guendouzi; Rovella; Isaksen; Dia; Zaccagni; Castellanos.