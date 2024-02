Cagliari-Lazio, le ultimissime sulle formazioni

Ranieri sceglie Obert sulla corsia difensiva di destra, preferito ad Azzi e Augello. In avanti Lapadula accanto a Luvumbo, supportati da Viola sulla trequarti. In mezzo al campo Nandez, Prati e Makoumbou. Difesa affidata a Dossena e Mina al centro. Tra i pali c’è Scuffet.

Sarri senza Patric, Rovella, fuori per squalifica, e Zaccagni. Torna titolare Cataldi, con Guendouzi e Luis Alberto a centrocampo. In difesa spazio a Gila e Romagnoli, supportati da Lazzari e Marusic sulle fasce. In avanti Felipe Anderson e Pedro ai lati di Ciro Immobile.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Obert; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.