Cagliari-Milan, le ultimissime sulle formazioni

È la serata del possibile esordio dal 1′ per Camarda. Il prodigio rossonero dovrebbe partire titolare, supportato da Chukwueze, Pulisic e Leão. Dunque, si rivede in campo dall’inizio in campionato, come accaduto nella serata di Madrid, anche il numero 10 portoghese. Sulla fascia destra c’è Emerson Royal. Nicola con Marin e Makoumbou a centrocampo. In attacco Piccoli. Sulla trequarti Zortea, Viola e Luvumbo.

Cagliari-Milan, le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leão; Camarda. All. Fonseca.