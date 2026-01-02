Cagliari-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Al via il 18esimo turno di Serie A Tim che si apre con Cagliari-Milan. La sfida si giocherà questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, all’Unipol Domus di Cagliari alle ore 20:45, arbitrata da Abisso.

Cagliari-Milan, probabili formazioni

Il Cagliari arriva al match di oggi dopo aver chiuso splendidamente il 2025: vittoria in trasferta a Torino (1-2). Impresa storica per i sardi. I rossoblù hanno intenzione di continuare la serie positiva e ottenere punti salvezza. Al momento sono alla posizione 14 in classifica con 18 punti conquistati in 16 gare.

Il Milan è a un punto dalla vetta e il 2026 dovrebbe iniziare nel verso giusto: conquistare 3 punti e cercare di non perdere quota verso lo scudetto. La formazione di Allegri ha chiuso il 2025 con il 3-0 contro il Verona a San Siro.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola; Palestra, Gaetano, Esposito; Kiliçsoy. All. Pisacane.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao. All. Allegri.

Dove vedere Cagliari-Milan

La gara tra Cagliari e Milan è valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A Tim. Sarà possibile vedere la gara in tv o in streaming. Sia Dazn che Sky Sport trasmetteranno il match tra sardi e rossoblù. In diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) Sky Sport (251) e Dazn. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.