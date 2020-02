Cagliari-Parma 2-2, i sardi raggiunti nel recupero: Tabellino ed Highlights

Cagliari-Parma: gli Highlights della gara

Cagliari Parma Highlights | Emozioni fino alle fine nel secondo anticipo del sabato di Serie A fra Cagliari e Parma che si conclude sul 2-2. Una partita molto intensa e divertente con i sardi che, in entrambi i tempi, si fanno recuperare due gol dai ducali. Prima Kucka annulla il vantaggio di Joao Pedro, poi Cornelius all’ultimo minuto evita la sconfitta riportando il punteggio in parità dopo il nuovo vantaggio rossoblu di Simeone. Terzo pari di fila per i sardi, che restano appaiati al sesto posto in classifica con 32 punti proprio con il Parma. Il primo tempo alla Sardegna Arena è vivace e molto divertente. Le due squadre tengono un ritmo molto alto, lottano su ogni pallone e creano diverse occasioni. La prima dopo tre minuti con Kucka che, sfrutta l’errore in uscita del Cagliari, e calcia fuori di poco. Alla seconda però la squadra di Maran passa in vantaggio con il solito Joao Pedro che gira in porta un cross di Simeone e firma l’1-0. Per il brasiliano sono 14 le reti in campionato. Il Parma subisce il colpo e rischia di subire il raddoppio più volte con Simeone che, con un tiro deviato, colpisce anche la traversa. Le ripartenze degli ospiti però sono sempre pericolose e una di questa porta al palo di Kucka. I legni però non sono finiti perché anche Faragò di testa prende il palo sfiorando il raddoppio, prima che gli ospiti trovino al 42′ il pareggio con uno scatenato Kucka. Prima dell’intervallo, chiuso sul’1-1, c’è ancora tempo per un gol sbagliato da Cornelius che forse sarebbe stato immeritato visto quanto visto in campo nella prima frazione di gara. Nel secondo tempo non scende l’intensità, anzi sembra che le due squadre siano ancora più energiche e continuano a duellare colpo su colpo. Il Cagliari però parte fortissimo e inizia il tirare a ripetizione verso la porta di Colombi, il sostituto dell’infortunato Sepe in attesa che Radu entri nei radar della squadra. L’estremo difensore emiliano si salva in più occasioni anche sul rigore di Joao Pedro. Al 53′ il brasiliano si procura il fallo ma calcia a lato dagli undici metri, fallendo il nuovo vantaggio. Il dispiacere però viene subito cancellato da Simeone che, un minuto dopo, trova il 2-1 in spaccata sulla palla in mezzo di Pellegrini. A questo punto sembra che i padroni di casa possano addirittura controllare se non dilagare: sono infatti di nuovo avanti e si rendono ulteriormente pericolosi. Ma il Parma non si arrende e, come nel primo tempo, mostra una grande reazione. All’ora di gioco si guadagna il rigore del possibile pareggio, ma il tocco di gomito di Klavan, dopo un consulto al VAR, viene indicato fuori dall’area. Annullato il rigore e il giallo al difensore estone. Un episodio molto dubbio scatena le proteste degli emiliani, spinti tutti in avanti a caccia del 2-2 che, dopo diversi tentativi e qualche parata di Cragno, arriva all’ultimo minuto con il colpo di testa di Cornelius che sfrutta al meglio uno degli ultimi lanci in area quasi al limite della disperazione.

Il tabellino del match

Reti: al 18′ pt Joao Pedro (C), al 41’pt Kucka (P), all’8 st Simeone (C), al 48′ st Cornelius (P).

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini (dal 26′ st Oliva), Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (dal 37′ st Paloschi). A disp.: Olsen, Rafael, Mattiello, Cacciatore, Walukiewicz, Pereiro, Birsa, Lykogiannis Ladinetti. Gagliano All. Maran.

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman (dal 34′ st Sprocati), Kurtic; Kucka, Cornelius Siligardi (dall’11 st Caprari). A disp.:Radu, Corvi, Dermaku, Laurini, Pezzella, Grassi, Barillà. All. D’Aversa. NOTE: Ammoniti: Darmian (P), Cigarini (C), Nandez (C), Nainggolan (C). Recupero: 1′ e 5′.