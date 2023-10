Cagliari e Roma in campo a caccia di punti che valgono doppio, i padroni di casa di Ranieri devono necessariamente iniziare a far punti salvezza, la classifica non sorride di certo ai rossoblu, il tecnico Ranieri chiede serenità ma servono punti. Di fronte la Roma a caccia di una vittoria, per la classifica e per spazzare via le voci, smentite dal club, di un possibile esonero del tecnico Mourinho in caso di passo falso in Sardegna.

Le probabili formazioni di Cagliari Roma

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello; Shomurodov, Petagna. All. Ranieri

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Lukaku. All. Mourinho