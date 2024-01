Cagliari-Torino, le scelte di Ranieri e Juric | Le formazioni

Cagliari in campo con il 4-2-3-1. Linea difensiva a quattro, quella scelta da Claudio Ranieri, con Wieteska e Dossena al centro, Zappa sulla corsia di destra e Azzi su quella di sinistra. In mezzo al campo Sulemana, Makoumbou e Prati. In avanti Nandez e Viola sulla trequarti dietro il terminale offensivo, Petagna. Tra i pali c’è Scuffet.

Juric opta ancora per il 3-4-2-1. In difesa, davanti a Milinkovic-Savic, spazio a Tameze insieme a Rodriguez e Buongiorno. Diga di mediana con Ricci e Linetty, supportati sugli esterni da Bellanova e Lazaro. In attacco c’è Vlasic a sostegno della coppia Sanabria–Zapata.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi; Sulemana, Prati, Makoumbou; Nandez, Viola; Petagna. All. Ranieri.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.