Cagliari-Torino, probabili formazioni e dove vederla

Torna la Serie A: all’Unipol Domus, ospite del Cagliari, arriva il Torino di Juric. Giornata nel ricordo di Gigi Riva, grande figura della storia del club sardo, scomparso il 22 gennaio. Rossoblù, sconfitti nella scorsa sfida dal Frosinone, a caccia di punti fondamentali per la salvezza. I granata, invece, arrivano alla gara con due risultati consecutivi dalla loro parte, ultimo il pareggio in trasferta contro il Genoa. Il match, in programma venerdì alle 20.45, sarà visibile su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Azzi; Prati, Makoumbou, Sulemana; Nandez, Viola; Petagna. All. Ranieri.