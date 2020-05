Il presidente della UEFA spera che i tifosi possano tornare allo stadio

Durante un’intervista per Objectiv il numero uno della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato in questo modo sull’eventuale ritorno dei tifosi allo stadio: “L’umanità è sopravvissuta a molte guerre ed epidemie, lo farà anche con il coronavirus. Spero che i tifosi possano tornare negli stadi in autunno. La UEFA uscirà vittoriosa da questa crisi: sopravviverà sul piano finanziario, come tutte le Federazioni nazionali. Avremo sicuramente delle perdite ma riusciremo a riprenderci rapidamente”.