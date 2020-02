Calcio femminile Serie B: rinviate 5 gare su 7

Calcio femminile Serie B | Con la Serie A TimVision ferma per lasciare spazio alle partite della Nazionale Femminile, impegnata dal 4 all’11 marzo nell’Algarve Cup, domenica l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori si focalizzerà sulla 16° giornata del campionato cadetto. I match confermati, però, sono solo due, mentre gli altri quattro non si giocheranno. La Divisione Calcio Femminile, alla luce delle richieste di alcune società e delle ordinanze delle regioni Lombardia e Veneto legate alla criticità determinata dal Coronavirus, ha infatti disposto il rinvio a data da destinarsi delle partite Lady Granata Cittadella-Cesena, Riozzese-Novese, Permac Vittorio Veneto-San Marino Academy e Fortitudo Mozzecane-Ravenna Women.

Le uniche gare confermate

Gli unici due match confermati – senza nessuna limitazione per i tifosi che vorranno assistere alla partita – sono Perugia-Napoli e il derby capitolino Roma Calcio Femminile-Lazio Women. Scenderà quindi regolarmente in campo la capolista, impegnata domenica alle 14.30 contro l’ultima in classifica. Le azzurre, che lo scorso fine settimana non hanno disputato la sfida casalinga con la Lady Granata Cittadella a causa dell’emergenza Coronavirus, cercheranno la quinta vittoria consecutiva per allungare nuovamente su San Marino Academy e Lazio, attesa domenica dalla difficile gara del ‘Certosa’ contro le giallorosse.