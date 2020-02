Calcio femminile, bene Fiorentina, Milan e Roma: i risultati della 15 Giornata

Calcio femminile: i risultati della 15 Giornata

Calcio femminile risultati 15 giornata | La 15a giornata di Serie A femminile si apre con i successi di Fiorentina, Milan, Roma, Florentia ed Empoli Ladies. Nessun pareggio nelle prime quattro gare del weekend, in attesa della super sfida di domani tra la Juventus capolista e l’Inter di Attilio Sorbi (il match si giocherà alle 12.30 e sarà trasmesso da Sky Sport). Le rossonere di Maurizio Ganz, autrici di un poker in casa del Tavagnacco grazie alle reti di Tucceri Cimini, Giacinti su rigore, Thorvaldsdottir e Tamborini, salgono a quota 35 punti in classifica e si mantengono al secondo posto insieme alla Fiorentina, reduce dal 2-1 sul Sassuolo nella gara delle 14.30. Al ‘Gino Bozzi’ Guagni sblocca il punteggio in avvio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma K. Dubcova pareggia il conto dopo pochi minuti in contropiede. I tre punti per le viola di Antonio Cincotta arrivano al 77′ e portano la firma di Thogersen, che scarica sotto la traversa un bel pallone di Guagni.

Serie A femminile, bene Roma e Milan

Vittoria agile invece per la Roma di Betty Bavagnoli sull’Hellas Verona, che resta in scia a -4 dalla coppia seconda in graduatoria. Al Tre Fontane la partita termina 6-0 per le padrone di casa che mettono a referto un’altra goleada dopo quella in Coppa Italia con Bartoli, Bonfantini (protagonista di giornata con una tripletta che la porta a quota sei reti in classifica marcatrici), Andressa su rigore e Hegerberg. Ampio successo anche per la Florentia San Gimignano in casa della Pink Bari (Piro sblocca il punteggio per le pugliesi, la doppietta di Nilsson e le reti di Imprezzabile e Martinovic sigillano il 4-1 finale per le toscane). Ultima vittoria di giornata quella dell’Empoli Ladies in casa dell’Orobica. Al centro sportivo ‘Giacinto Facchetti’ le toscane di Pistolesi si impongono 3-0 con i gol nel secondo tempo di Giatras, Prugna e Hjolman.