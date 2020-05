Calcio Femminile, stop definitivo alla Serie B: in sospeso promozioni e retrocessioni

Calcio Femminile Serie B: stop definitivo

Ora è ufficiale: il campionato di Serie B femminile, come tutti gli altri tornei dilettantistici italiani, non ripartirà. Lo ha reso noto la FIGC tramite un comunicato emesso mercoledì 20 maggio. Ciò significa che la San Marino Academy può considerare conclusa la propria stagione. Ma non sa ancora se il prossimo anno disputerà il campionato di Serie A o di Serie B: provvedimenti, quelli relativi alle promozioni e alle retrocessioni, che la Divisione Calcio Femminile della FIGC si riserva di assumere nelle prossime settimane. “Dispiace tanto che questa splendida annata si sia interrotta con la San Marino Academy proiettata verso un rush finale da protagonista nella zona alta della classifica – il commento del Direttore Sportivo biancoazzurro, Ivan Zannoni – Ma giunti a questo punto, dopo quasi tre mesi di inattività sul campo, e per la tutela della salute di tutti, penso sia stata una scelta doverosa ed inevitabile”.

Ad oggi restano alcuni dati certi: al momento della sospensione del torneo – era in corso la 16° giornata di campionato – la San Marino Academy si trovava in 3° posizione alle spalle della Lazio, che però aveva una partita in più rispetto alle Titane. L’ultima giornata in cui tutte le formazioni avevano lo stesso numero di gare disputate era la 14° e a quell’epoca la San Marino Academy occupava la seconda piazza. Dunque, era virtualmente in Serie A. Elementi, questi, che potrebbero giocare un ruolo fondamentale in sede decisionale. Ed è ciò che rientra, naturalmente, anche negli auspici dei vertici biancoazzurri. “Qualsiasi cosa verrà decisa, questa stagione rimarrà indimenticabile per le superlative prestazioni ed i grandi risultati raggiunti dalla squadra. – continua Zannoni – Gara dopo gara abbiamo acquisito sempre più consapevolezza nei nostri mezzi; dopo il trittico di vittorie a dicembre con Riozzese, Hellas Verona in Coppa Italia e Chievo Fortitudo, ho capito che potevamo lottare per qualcosa di veramente importante. Attendiamo la decisione sperando arrivi in tempi brevi, in modo tale da poter organizzare la prossima stagione calcistica nel migliore dei modi. Se come accaduto in altre nazioni europee, il criterio adottato sarà quello di prendere in esame il merito sportivo, cioè basarsi sulla media punti o sulla cristallizzazione della classifica all’ultima giornata disputata interamente da tutte le formazioni, il secondo posto della San Marino Academy è inconfutabile, motivo per cui avremmo tutti i requisiti per accedere alla massima serie”.