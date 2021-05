Calcio, il Milan è ad un passo dal tornare nella competizione in cui merita di stare. I tre goal alla Juventus avvicinano i rossoneri alla Champions League

Il Milan liquida la Juventus nello spareggio Champions League di Torino dominato dalla squadra di Pioli che, con un roboante 3-0, mette dalla propria parte sia un pesante +3 in classifica che il fattore “scontri diretti” grazie al goal di Tomori.

Il Milan è padrone del proprio destino. Ai rossoneri basterà vincere due partite su tre rimanenti per non dover sperare in risultati altrui. Il Diavolo è pronto a tornare nell’Europa che conta dopo una stagione partita col botto e con il primato. Nel mezzo la squadra di mister Pioli ha accusato un naturale calo fisiologico tra primo e secondo girone. Ora il Milan è tornato a ruggire e a esprimere quel gioco corale che tanto aveva esaltato tutta la rosa.

Quella di ieri è soprattutto la vittoria di Stefano Pioli che non sbaglia nulla: da Brahim Diaz autore di un gol fantastico sotto l’incrocio sul finire del primo tempo e di un rigore procurato, a Fikayo Tomori, preferito per scelta tecnica a Romagnoli, che la mette dentro su calcio d’angolo. Nel mezzo la prodezza di Rebic (entrato al posto del dolorante Zlatan Ibrahimovic), che fa partire un missile terra aria che si stampa nel sette della porta protetta da Szczesny.

Mister Pioli si è detto soddisfatto e ha dichiarato nel post gara: “Per molto tempo siamo stati la miglior squadra in Italia per spirito e sacrificio. Forse la stanchezza mentale e i tanti impegni ci ha fatto perdere qualcosa per strada. Serviva una prestazione diversa per maturità e convinzione, non ci siamo tirati indietro come una grande squadra. Alleno una formazione molto giovane che sta diventando matura e reagisce alle difficoltà. Siamo stati squadra ed è la cosa più importante”.

L’allenatore emiliano ha poi parlato del problema rimedia al ginocchio da Zlatan Ibrahimovic: “Ibra non è al 100%, ha fatto mezzo allenamento con noi venerdì e ha stretto i denti per esserci – spiega Pioli -. Ha un ginocchio dolente, speriamo non sia niente di grave”

