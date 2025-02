Calcio italiano: top e flop di Serie A, Champions ed Europa League

Nel mezzo del cammin della stagione calcistica, diverse squadre sembrano aver smarrito la strada della vittoria, mentre altri club italiani dominano le statistiche e il palinsesto delle scommesse sportive , come l’Inter, che da inizio campionato si è presentata come favorita sia in Serie A che in Champions, oppure l’Atalanta, che sia in Champions che in campionato, nonostante alti e bassi ha dimostrato di poter competere a testa alta anche con le grandi favorite.

Milan e Juve flop totale nella prima metà del campionato

La Juventus dopo un inizio brillante si è lasciata andare sia in Serie A che in Champions, in campionato dopo i 13 pareggi su 22 match è scesa fuori dalla top 4, mentre in Champions ha chiuso alla posizione 20, al limite della zona playoff. La risalita per la Vecchia Signora da questi due flop è davvero ardua.

Il Milan sta dimostrando segni di ripresa in campionato, ma per tutto il girone di andata è rimasto fuori dalla top 6. In Champions ha floppato pesantemente l’ultimo match, che avrebbe garantito al Diavolo un posto negli ottavi, senza passare dai playoff: la vittoria in Supercoppa Italiana sembra solo un vago ricordo.

Napoli al top in Serie A

I tifosi preferiscono non parlare troppo del Napoli per scaramanzia, tuttavia, l’armata di Conte si presenta in campionato al top, con il miglior reparto difensivo e la ciliegina sulla torta è che questo Napoli non ha pensieri, perché non partecipa ai tornei UEFA: lasciare Conte a gestire un solo torneo è quanto di più pericoloso possa accadere per le avversarie.

Lazio al top in Europa League, alti e bassi in Serie A

Le Aquile erano partite alla grande in Serie A, poi sono arrivati una serie di passi falsi che comunque non hanno minato il cammino, perché la Lazio resta aggrappata alla top 4 della classifica. Diversa la situazione in Europa League, dove i Biancocelesti hanno dominato il girone unico chiudendo al primo posto, nonostante la sconfitta dell’ultimo match. Le Aquile volano ed entrano nelle favorite con Tottenham e Manchester United.

Inter e Atalanta al top in Champions e Serie A

Nel palinsesto delle quote calcio aggiornate, l’Inter resta la favorita per la vittoria scudetto e in Champions è la migliore italiana, l’unica che ha chiuso il girone unico nella top 8, agguantando la promozione diretta agli ottavi e mettendo in scena statistiche prodigiose, soprattutto nel reparto difensivo, che ha subito soltanto un gol nei primi 8 match.

In campionato il Biscione presenta statistiche opposte, con il miglior attacco a quota 55 gol e 40 assist nelle prime 22 gare, tuttavia, dovrà lottare per lo scudetto non solo contro il Napoli, ma anche contro la Dea del Gasp: scatenata più che mai quest’anno.

Mentre in Serie A i Bergamaschi pagano qualche sconfitta e pareggio di troppo, in Champions la Dea ha sfiorato il colpaccio e non si è qualificata nella top 8 per un soffio. Tra le italiane in Champions, l’Atalanta è la meglio strutturata a livello di rosa insieme all’Inter per raggiungere i piani alti del tabellone: come dimostrano le gare giocate contro Barcellona e Real Madrid.