Calcio, Spadafora spaventa la Serie A: “Problema quarantena non superato”

Serie A Spadafora sul problema quarantena

“Il problema della quarantena di squadra in caso di una positività nel mondo del calcio “non è stato superato”. Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, nel corso della registrazione di ‘Porta a Porta‘, in onda questa sera con uno speciale in occasione dei 50 anni di Italia-Germania 4-3.

Serie A Spadafora e il Decreto Legge

“Il Cts ha detto sì alle modifiche del protocollo dal punto di vista scientifico, però bisogna cambiare la norma, quella dei 14 giorni, che è contenuta nel dl – ha spiegato il ministro – O si fa un emendamento oppure bisogna cambiarla nel prossimo decreto legge. Cercheremo di fare il prima possibile, ma in entrambi i casi non credo possa essere efficace dal 20 giugno (giorno della ripresa del campionato, ndr)”. “Ne parlerò con il presidente del Consiglio e con il ministro Speranza, abbiamo bisogno di un provvedimento che vada a modificare il decreto – ha concluso – Come tempi è più facile agganciarci al nuovo dl”