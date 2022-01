Calciomercato Atalanta, assalto al difensore: Sartori ci prova

L’Atalanta non vuole terminare il suo mercato solo con Jeremie Boga, esterno del Sassuolo che arriverà nelle prossime ore nel club di Percassi per una cifra vicina ai 24 milioni di euro, uno degli acquisti più costosi della società bergamasca. Ma non è finita qui perchè il ds Sartori vuole regalare a Gasperini anche un difensore centrale, vista la sempre più probabile cessione di Lovato al Cagliari.

LEGGI ANCHE:

Con il difensore ex Verona in Sardegna, Gasperini ha per forza bisogna di un nuovo centrale con Sartori che ripensa a un suo obiettivo del passato. Si tratta di Anel Ahmedhodzic, centrale del Malmoe che ha giocato in Champions League contro la Juventus e che arriverebbe nel club di Percassi per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Restano però aperte le piste che portano a Viti e Gatti, centrale del Frosinone che piace anche a Milan, Napoli e Roma ma che arriverebbe solamente a giugno.