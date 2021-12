Calciomercato Atalanta, c’è l’intesa per lo scambio: un jolly per Gasp

Il club bergamasco è sempre più vicino al primo colpo di mercato per gennaio.

L’Atalanta vola e non solo in campionato. Il club del presidente Percassi vuole continuare a stupire, in attesa della gara di Champions League contro il Villareal dove si decideranno le sorti del club di Gasperini.

Il tecnico bergamasco per inseguire il sogno scudetto ha chiesto un paio di rinforzi sul mercato, un esterno di fascia e un attaccante.

Atalanta, è Boga l’asso per lo scudetto

Il nome più quotato in queste ore per l’attacco corrisponde a Jeremie Boga, attaccante francese del Sassuolo.

Il calciatore, vista l’esplosione di Raspadori e i molti infortuni, non sta trovando molto spazio nella formazione di Dionisi e il club nero verde che vorrebbe 25 milioni per il calciatore, sarebbe pronto ad accettare un’offerta vicina ai 18 milioni più la carta Miranchuk, trequartista in uscita dall’Atalanta.