Calciomercato Milan: Maldini studia il colpo low cost in Premier League

Mercato rossonero all’insegna del fair play finanziario

Mercato sempre in fibrillazione. L’infortunio accorso a Simon Kjaer spinge il Milan a correre ai ripari, facendo dei colpi in entrata nelle retrovie. Paolo Maldini, secondo recenti rumors, ha individuato il nome nuovo da regalare al suo allenatore. L’obiettivo che il dirigente tiene sempre a mente, oltre a scovare innesti di elevata caratura, è quello di attuare il fair play finanziario. Anche a distanza di parecchi mesi dalla fine del lockdown, la società rossonera, sente i suoi effetti negativi sui bilanci societari. Far quadrare i conti senza spese folli è, infatti, il must del calciomercato milanista da due anni a questa parte.

Il nuovo obiettivo gioca nella massima serie britannica

Svariati nomi sono stati accostati alla difesa rossonera. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di una vecchia conoscenza del Milan. Si tratta del calciatore del Chelsea ed ex romanista, Antonio Rudiger. Il Campione d’Europa, è legato ai Blues sino al giugno 2022. Attualmente le trattative per il rinnovo con il club londinese sembrano essersi arenate, quindi i top club di mezza Europa, stanno contattando l’entourage del giocatore per saperne di più. Maldini è allettato dalla possibilità di far convergere alla corte di Pioli il Nazionale tedesco a parametro zero. Al momento, opportuno chiarirlo, si tratta di una suggestione. Ma nulla esclude che il Diavolo si faccia ancora più seriamente sotto per far approdare l’ex giallorosso a Milano. Non bisogna dimenticare che, già nelle scorse sessioni di calciomercato, le parti avevano dialogato, ma poi non se ne fece più nulla.